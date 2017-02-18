عشرات الضحايا في حي الوعر.. والمعارضة تعلن أحياء درعا مناطق منكوبة

لم تكن مناجاة هؤلاء الاطفال لاحد من اهلهم الوحيدة هذه الايام، بل تتكرر كل يوم مع نظام الاسد الذي يرسل عبر طائراته التي لم تهدأ رغم العهود والاجتماعات الدولية والصمت العالمي صواريخ على الامنين في حي الوعر بريف حمص حيث قتل العشرات بينهم اطفال ونساء.

وذلك على الرغم من تعهد النظام بإخراج المعتقلين وفك الحصار عن الوعر أمام وفد أممي، حيث يصر النظام على إخراج جميع المقاتلين من آخر أحياء حمص الخارجة عن سيطرته.

اما جنوبا فقد تم اعلان كامل الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في درعا مناطق منكوبة، كما تعطل خزان المياه الرئيسي المغذي لأحياء المعارضة وجميع المشافي الميدانية باستثناء نقاط العلاج الميدانية المستحدثة لإسعاف الجرحى.

في وقت ذكرت وكالة مسار برس أن المعارضة قتلت العديد من جنود النظام واستهدفت مواقعه بالمدفعية مع تواصل الاشتباكات في حي المنشية.

كذلك في دمشق قتل عدد من المدنيين بينهم نساء واطفال بقصف مدفعي وصاروخي على أحياء برزة والقابون وتشرين،عقب تهديدات من جانب كتائب الاسد تطالب الثوار بإخلاء الحي.

سياسيا، كشف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، إن بلاده عرضت على واشنطن مقترحاً لعمليات تحرير مدينة الرقة السورية، التي يتخذها تنظيم الدولة معقلاً لعناصره.