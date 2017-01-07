عشرات الضحايا في تفجير صهريج مفخخ في مدينة اعزاز السورية

عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، سقطوا في تفجير السيارة المفخخة في منطقة المحكمة الشرعية، في مدينة أعزاز، شمال محافظة حلب على الحدود التركية. كما الحق التفجير أضرارا كبيرة بمبنى المحكمة، وبالمحلات المجاورة.

من جانب اخر، قصفت قوات النظام ولليوم الثالث على التوالي مواقع عدة في ريف حلب الجنوبي، واستهدف طيران للنظام قرى تل الضمان وقنيطرات وسرج فارع والسميرية وبنان الحص.

وفي ريف العاصمة دمشق، استهدفت نيران قناصة كتائب الاسد والمليشيات التابعة لها، المدنيين فيما طاول القصف المدفعي و القنص قرية بسيمة،في وادي بردى, مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح آخرين، وسط استمرار المعارك في المنطقة.

من جهته، اعلن الإعلام الحربي التابع للنظام، إن قواته سيطرت على مواقع تشرف على قرية عين الفيجة، وإن أطراف النزاع اتفقت لاحقا على وقف إطلاق النار بعد دخول وفد روسي إلى المنطقة.

في المقابل، نفت المعارضة التوصل إلى أي اتفاق مع قوات النظام، وقال مسؤول التفاوض عنها إن الوفد الروسي وصل إلى أطراف وادي بردى لكنه لم يدخله، وإنه اندلعت معارك فجرا في ضهرة النحيلة بين المعارضة من جهة وقوات النظام وعناصر حزب الله من جهة أُخرى.

الى ذلك، ذكرت شبكة شام أن المعارضة صدت محاولة لقوات النظام التقدم على جبهة أوتوستراد حمص-دمشق الدولي، وقتلت وجرحت عددا من عناصره.

من جهة أخرى، اعلنت مصادر قيادية في المعارضة، إنها سيطرت على أجزاء واسعة في جبل من جبال القلمون الشرقي بريف دمشق والمطل على الطريق الدولي دمشق – بغداد.