عسيري يدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة السلوكيات الإيرانية

أعلن مستشار وزير الدفاع السعودي اللواء أحمد عسيري الثلاثاء، إن إيران زودت الحوثيين بمنصات إضافية لإطلاق صواريخ باليستية في اليمن، وذلك في أعقاب اعتراض التحالف العربي لأربعة صواريخ باليستية أطلقت على الأراضي السعودية.

وأضاف في مقابلة مع “سكاي نيوز” أنه “لو عدت إلى جميع عمليات التهريب التي تمت في الشرق الأوسط خلال سنتين، ستجد أنها تأتي من إيران، ثم إلى موانئ في القرن الأفريقي، ثم تنقل إلى مناطق الصراع سواء في أفريقيا أو اليمن”.

ودعا عسيري المجتمع الدولي إلى مواجهة السلوكيات الإيرانية قائلا: “هناك دولة تعترف بشكل واضح بتهريب السلاح ولا تخفي ذلك”.

وأوضح أن “على المجتمع الدولي اتخاذ إجراء بتشديد العقوبات على هذه الدولة، أو منع حركة السفن الإيرانية من وإلى هذه الموانئ”.

وقال عسيري إن “إيران والحوثيين حولوا ميناء الحديدة على البحر الأحمر إلى نقطة لتهريب الأسلحة”.