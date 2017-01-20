عسيران: الإدارة استبعدت عطوي

أكد نائب رئيس نادي النجمة صلاح عسيران أن قرار إنهاء مسيرة عباس عطوي كلاعب مع الفريق نهائي ولا رجعة عنه وأنه صادر عن الهيئة الإدارية ولا علاقة للجهاز الفني ولا للمدرب جمال الحاج به.

وأشار إلى أن القرار لم يتخذ مؤخرا إنما جاء نتيجة تراكمات منذ أكثر من شهرين حاولت الإدارة خلالها معالجة الأمور مع قائد الفريق، لكن عندما وصلت الامور الى طريق مسدود لم يكن امام الهيئة الادارية سوى مصلحة النادي التي تحكم عملها ومن مصلحة النادي ان يتم ايقاف دور الكابتن عباس كلاعب.

وتابع عسيران: «القرار لم يتخذ لأسباب فنية على الرغم من تراجع اداء اللاعب خلال الفترة الأخيرة لكن هناك أسباب أخرى ومن مصلحة النادي أن يبتعد عباس عن جو الفريق، وعرضت الإدارة على عطوي التعاون معها في عدة أمور ومنها الاتجاه نحو التدريب«.

ولفت عسيران الى أن الاتصالات والدعم لقرار النجمة تفوق كثيراً بعض الاصوات التي خرجت على مواقع التواصل الاجتماعي وأن من نزل الى الملعب هم نحو 25 شخصاً أوقفوا التمارين ونحن اصررنا على أن يتم التعامل معهم بكل مودة، مشيراً في الوقت عينه الى أنه لا يوجد في العالم جمهور لاعب بل جمهور فريق، متمنياً على الجمهور الاكتفاء بما حصل لأن منع التدريب يصب لمصلحة الفرق الأخرى.