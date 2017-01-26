عز الدين عرضت مع السعودي مشاريع مشتركة قيد التنفيذ

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين في مكتبها في الوزارة، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، وقد تم عرض للمشاريع المشتركة التي هي قيد التنفيذ.

وقد صرحت عز الدين بعد اللقاء، فقالت: “شرفنا رئيس بلدية صيدا محمد السعودي بزيارته وكانت مناسبة للتباحث والنقاش في المشاريع المشتركة التي تشرف عليها الوزارة وبلدية صيدا، وتم التفاهم على متابعتها بشكل مكثف وعلى تنفيذها لما لصيدا في قلوبنا من معزة كبيرة كلبنانيين عامة وكجنوبيين خاصة وعلى قلبي ايضا”.

بدوره، تحدث السعودي فقال: “زيارتي اليوم هي مناسبة اولا لتقديم التهنئة للدكتورة عز الدين بتوليها هذا الموقع، وثانيا للتباحث بالمشاريع المشتركة وخصوصا المشروع المهم في صيدا وهو نقل الدباغات إلى منشأة حديثة تراعي الشروط البيئية”.