عز الدين خلال استقبال لها في شحور: امثل جميع اللبنانيين والحكومة ليست للانتخابات فقط

زارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، بلدتها شحور في قضاء صور، وأقيم لها حفل استقبال حاشد في ساحة البلدة، شارك فيه فاعليات المنطقة ورؤساء مجالس بلدية واختيارية، ووفود من قيادة حركة “أمل” في اقليم جبل عامل، برئاسة المسؤول التنظيمي للاقليم علي اسماعيل، مكتب شؤون المرأة في الحركة وكشافة “الرسالة الاسلامية”.

واستهلت عز الدين زيارتها بقراءة الفاتحة عن روح شقيقها شهيد حركة “امل” المهندس حسن عز الدين، وارواح شهداء المقاومة في البلدة.

وألقت كلمة قالت فيها: “ان بلدة شحور هي بلدة العلماء والشهداء، بلدة السيد عبدالحسين شرف الدين، بلدة اجداد الامام القائد السيد موسى الصدر، بلدة الشهداء الذين زرعوا اجسادهم في الارض، لتنبت الحب والعزة والكرامة، وبفضلهم بقينا على ارضنا اعزاء”.

أضافت “هذا الامر يحملني مسؤولية كبيرة، بالاضافة الى المسؤولية، التي حملني اياها دولة الرئيس نبيه بري وحركة امل، واختاروني كنموذج لعمل المرأة في العمل السياسي، وان شاء الله سأكون على قدر هذه المسؤولية، وعند حسن الظن، مثالا للكفاءة والالتزام الأخلاقي والانساني”.

وتابعت “صحيح ان حركة امل اختارتني، ولكن انا من مدرسة آمنت ان لبنان واحد ولجميع ابنائه، وانا امثل جميع اللبنانيين”، مؤكدة ان “الكفاءة النسائية موجودة على مساحة كل الوطن”، آملة ان “تتسع رقعة التمثيل النسائي لتقدم الانموذج الجيد”.

وفي الموضوع السياسي قالت: “بعد ان انتهينا من البيان الوزاري”، آمل ان “تنال الحكومة الثقة في الاسبوع المقبل، كي يبدأ الوزراء اعمالهم في خدمة الناس مع بداية العام الجديد”.

وردا على سؤال، هل ستكون الحكومة هي حكومة انتخابات فقط؟ أجابت: “ابدا، وهذا الموضوع اثير داخل جلسة الحكومة، والوزراء المعنيون بانجاز قانون الانتخابات سيقومون بمهامهم، اما الوزراء الاخرون، لا سيما في الوزارات، التي تعنى بشؤون المواطنين، الذين اصبح وضعهم صعبا، سوف ينصرفون الى القيام بعملهم”.

وأكدت أنه “سيتم ايضا التركيز على امور اخرى، كالنفط والغاز والثروة الوطنية، والامور الاقتصادية والخدماتية مثل الكهرباء والمياه، ومعالجة مشكلة النفايات، والعمل على تحديث الادارات، مع التأكيد على اقرار قانون انتخابات يلحظ الكوتا النسائية، وضمان مشاركتها في العمل السياسي، بالاضافة الى التركيز على محاربة الارهاب استباقيا وردعيا، وموضوع السياسة الدفاعية والاستراتيجية، التي تتم بالحوار لتأمين حماية الوطن، والاخذ بالاعتبار المخاطر الامنية، التي تحيط به. ان كان من الارهاب او من العدو الاسرائيلي”.

بعدها، انتقلت عز الدين الى منزلها حيث توافدت الحشود من ابناء البلدة والجوار لتقديم التهاني.