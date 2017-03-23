عز الدين ترأست الاجتماع الثاني للجنة الفنية لمكافحة الفساد

ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين، الاجتماع الثاني للجنة الفنية لمكافحة الفساد، حيث جرى مناقشة المسودة الاولية للاستراتيجية الوطنية التي وضعتها اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الفنية والملاحظات عليها.
وتم الاتفاق على إرسال التعديلات والمقترحات خطيا الى اللجنة المصغرة لإدماجها في الاستراتيجية، ومن ثم عرضها على اللجنة الفنية لإقرارها أول نيسان، قبل رفعها الى اللجنة الوزارية.
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