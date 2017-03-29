عزالدين عرضت والخازن الاوضاع وترأست إجتماع عمل حول تعزيز الصندوق الوطني للضمان

إستقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين اليوم، عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب فريد الياس الخازن، وبحثت معه الاوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات.

وتطرق الجانبان إلى أبرز المشاريع التي تنفذها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ولا سيما برنامج النفايات الصلبة وسبل معالجة النفايات في منطقة كسروان.

اجتماع

من جهة ثانية ترأست عز الدين إجتماع عمل ضم وفدا من تجمع الشركات المنفذة لمشروع “تعزيز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”، وممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والفريق التقني المعني في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. ويهدف المشروع إلى تعزيزالقدرات حول التخطيط الاستراتيجي والتطوير الاداري وتحسين الإطر التنظيمية وتحديث وتطوير آداء النظم التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية من خلال برامج تدريب وتنظيم مناقشات وطنية وتطوير المعرفة حول قضايا الضمان الاجتماعي.

وجرى خلال الإجتماع بحث حول مكونات هذا المشروع وسبل تذليل العوائق والجدول الزمني لتنفيذ مكوناته، كما تم التوافق على أهمية المشروع وتأثيره الإيجابي على تعزيز قدرات الصندوق الوطني الوطني للضمان الإجتماعي للعب دور أساسي في عملية الحماية الإجتماعية في لبنان التي تعتبر جزءا أساسيا في أي خطة نهوض للاقتصاد اللبناني.