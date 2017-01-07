عروض صينية بالجملة للاعبي الدوري الانكليزي

شارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان شهية الاندية الصينية لضم لاعبي الدوري الانكليزي لكرة القدم قد فتحت، واضافت الصحيفة ان عدد من اللاعبين في الدوري الانكليزي اصبحوا هدف للاندية الصينية وعلى راسهم لاعب ليفربول دانيال ستوريدج، لاعبي توتنهام ديلي الي وهاري كاين، ولاعب ايفرتون روس باركلي على ان تصل رواتب اللاعبين الى 800 الف باوند اسبوعياً.

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