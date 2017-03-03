عروس تضرب العريس بحذائها.. والسبب؟! (فيديو)

قام عريس، بالاتفاق مع اصدقائه، باستفزاز العروس ليلة زفافهما وتشجيع النادي الأهلي رغم أنها زملكاوية.

واستمر العريس وأصدقاؤه في استفزاز العروس من خلال ترديد هتافات شهيرة لجماهير الأهلي، فما كان من العروس الزملكاوية سوى أن ترد بطريقة كوميدية على العريس واصدقائه، وذلك بخلع الحذاء ورفعه عليهم، وسط ضحكات وتصفيق كل المدعوين.