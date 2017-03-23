“عديلة” نجمة غلاف مجلة عربية!! إليكم التفاصيل

نشرت صفحة “عديلة” الساخرة، على “فايسبوك” صورة للنجمة العالمية أديل، على غلاف مجلّة “لها”.

وزعمت عديلة أنّها “نجمة غلاف “لها” لهذا الأسبوع”، ما أثار موجة من التعليقات المضحكة في صفوف روّاد مواقع التواصل.

ومن النجوم التي انتقدتهم عديلة في العدد: تيم حسن وإليسا ووائل كفوري، ومايا دياب وأحلام ونجوى كرم، إضافةً الى سعد المجرد ويارا ونوال الزغبي وشيرين عبد الوهاب.

المصدر: لها