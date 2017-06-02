عدوان: لا شيء سيطيح بالقانون الجديد وتمّ تذليل بعض النقاط العالقة

أوضح نائب رئيس حزب “الوقات اللبنانية” النائب جورج عدوان أن “التصور هو أن يكون هناك جلسة لجلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء يطرح خلالها مشروع القانون ويناقش ويقر ويرسل إلى المجلس النيابي الذي يجتمع في 12 أو 13 حزيران”، مشيراً إلى أن “هذه هي خارطة الطريق التي نشغّل كل الجهود لتحدث”.

وفي حديث تلفزيوني، لفت عدوان إلى أن “هناك تواصل بين الجهات السياسية وكل شخص يساهم في تذليل العقبات”، مؤكداً أن “لا شيء سيطيح بالقانون الجديد وتمّ تذليل بعض النقاط العالقة ونقل المقاعد لم يوضع جانباً”.

وأشار إلى أن “معظم الافرقاء السياسين وافقوا على النسبية على 15 دائرة واحتساب الصوت التفضيلي واي طرح إما يلاقي اكثرية ساحقة اما معارضة ساحقة”.