عدوان عن قانون الانتخاب: نحن على تواصل مع الجميع والاتصالات لم تنتهِ

لفت نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان الى أن “القانون الذي نعمل عليه مختلط يجمع بين القانون الذي قدمته “القوات” و”المستقبل” و”الاشتراكي”، والذي قدمه الرئيس نبيه بري”.

وأشار عدوان في حديث تلفزيوني الى أن ثمة أفرقاء يريدون قانوناً نسبياً وأفرقاء آخرون يريدون قانوناً اكثرياً والقانون الممكن اليوم يجمع بين النسبي والأكثري.

وأكد عدوان اننا على تواصل مع الجميع في هذا الإطار والاتصالات لم تنتهِ وما نلمسه من تيار “المستقبل” انه يريد قانوناً جديداً وهو متجاوب.

وجزم عدوان بأنه لن يحصل اي تمديد تقني للانتخابات النيابية إلا بعد اقرار قانون جديد.