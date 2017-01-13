عدوان: اي دولة ستساعد لبنان دون اي شرط لا نستطيع ان نرفض مساعداتها

لفت عضو كتلة “القوات” النائب جورج عدوان الى اننا لا نزال في مرحلة تحسن المناخ في علاقتنا مع “حزب الله” ولا شيء اكثر لان “القوات” والحزب مؤسستين جديتين لا تذهبان الى الحوار من دون دراسة.

وفي حديث تلفزيوني، اشار الى ان اي حوار للقوات مع اي فريق في البلد سينطلق سيكون اطاره تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية.

واكد ان اي دولة ستساعد لبنان دون اي شرط لا نستطيع ان نرفض مساعداتها، مشيرا الى انه اذا كانت الهبة السعودية مشروطة تخضع لكل القواعد انفة الذكر.

وشدد على ان قرار الحرب والسلم سيكون للدولة والحكومة ولا سلا على الاراضي اللبناني سوى سلاح الدولة.