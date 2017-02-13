عدوان: الدستور والقانون ينصان على حصرية السلاح

غرّد نائب رئيس “حزب القوات” النائب جورج عدوان عبر حسابه على “تويتر” : “الدستور والقانون ينصان على حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بالدولة ووحده الجيش اللبناني يحمي لبنان وقد اثبت جدارته وجهوزيته في كافة المجالات لا سيما في مكافحة ومواجهة الإرهاب واستعداداته محط إعجاب أكبر الدول”.
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