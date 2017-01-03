عجوز أحب فريقه “حتى الموت” في الملعب

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي عن وفاة أحد مشجعيه خلال مباراته أمام وست هام يونايتد ضمن المرحلة العشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، على ملعب لندن الأولمبي.
وجاء ذلك خلال المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين ضمن منافسات الأسبوع العشرين للبريميرليغ.
وسقط روني غرينوود البالغ من العمر 71 عاماً مغشياً عليه خلال المباراة، ولم تنجح الإسعافات في إنقاذ حياته لتوافيه المنية.
✔@MPSFootballUnit
Unfortunately the @ManUtd supporter who collapsed @LondonStadium has passed away, condolences to his family/friends at this sad time
✔@MPSFootballUnit
Unfortunately the @ManUtd supporter who collapsed @LondonStadium has passed away, condolences to his family/friends at this sad time
من جانبهما تشاطر مانشستر يونايتد ووست هام تقديم التعازي عبر القنوات الرسمية، معربين عن أسفهما وحزنهما العميق لتلقي الخبر.
✔@ManUtd
Everyone at Manchester United is deeply saddened following news one of our fans passed away after collapsing at yesterday’s game v West Ham
✔@ManUtd
Everyone at Manchester United is deeply saddened following news one of our fans passed away after collapsing at yesterday’s game v West Ham
✔@WestHamUtd
West Ham are saddened by the passing of an #MUFC supporter taken ill during #WHUMUN. The thoughts of the Club are with his family & friends.
✔@WestHamUtd
West Ham are saddened by the passing of an #MUFC supporter taken ill during #WHUMUN. The thoughts of the Club are with his family & friends.
يُذكر أن مانشستر يونايتد احتفظ بالمركز السادس في الترتيب رغم انتصاره السادس على التوالي في الدوري الانكليزي.
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