عثمان استقبل رئيس إتحاد بلديات بشري مع وفد من رؤساء بلديات المنطقة وقنصل مالاوي

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس إتحاد بلديات بشري إيلي مخلوف على رأس وفد من رؤساء بلديات المنطقة، في زيارة عرضوا في خلالها أوضاع منطقتهم، كما قدموا لعثمان درعا تذكارية عربون محبة وتقدير.

ثم استقبل عثمان رئيس تحرير صحيفة “اللواء” صلاح سلام، في زيارة اعرب خلالها عن “وقوفه الى جانب مؤسسة قوى الأمن وعن تقديره للجهود التي تبذلها المؤسسة في حفظ الأمن والإستقرار على مختلف الأراضي اللبنانية”.

كما استقبل عثمان قنصل عام جمهورية مالاوي انطوان عقيقي، في زيارة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق، جرى في خلالها عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد.