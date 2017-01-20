عبقرية ليفاندوفسكي تمنح البايرن فوزاً بشق الانفس على فرايبورغ‎

ضمن فعاليات الجولة 17 من منافسات الدوري الالماني ” البوندسليغا ” ، قاد النجم روبرت ليفندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ الى تحقيق فوز ثمين امام فرايبورغ العنيد وبواقع 2-1 ولم يقدم البافاري الاداء الهجومي المعتاد حيث اعتمد على عبقرية هدافع ليفاندوفسكي امام المرمى حيث سجل البولندي هدفين بمجهود فردي وحاسة تهديفية كبيرة وبهذا الفوز عزز البايرن من صدارته اكثر في جدول الترتيب .

وبدأ الشوط الاول بطريقة سريعة حيث تمكن فرايبورغ من خطف هدف التقدم في الدقيقة 4 عبر يانيك هابرير وهذا الهدف ادخل لاعبو البافاري في سبات عميق حيث فشل ابناء المدرب انشيلوتي من الخروج من كبوة الدقائق الاولى حيث عانوا في فرض فعاليتهم الهجومية امام دفاع حصين من قبل لاعبي فرايبورغ حيث صعبوا المهمة بشكل كبير على روبين وزملائه ، وسيطر لاعبو البايرن على مجرى المباراة بشكل كامل وكانت لهم بعض المحاولات الطفيفة ولكن بغياب التوفيق والتركيز حيث وجدوا صعوبة كبيرة في اختراق دفاع الخصم وعانى البايرن في امداد المثلث الهجومي بالكرات حيث فشل الونسو وفيدال في ايصال الكرات الدقيقة نظراً للضغط الكبير الذي فرضه لاعبو فرايبورغ ، وفي الدقيقة 35 تمكن ليفاندوفسكي من معادلة النتيجة بطريقة رائعة على اثر ركلة ركنية من دوغلاس كوستا ولم تشهد الدقائق الاخيرة أي تغيير في النتيجة لينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.

وفي الشوط الثاني واصل الفريق البافاري سيطرته وسط قلة حيلة هجومياً نظراً للدفاع المحكم من قبل لاعبي فرايبورغ حيث كانت سيطرة ابناء المدرب انشيلوتي بدون أي فعالية وبدوره لم ينجح لاعبو فرايبورغ في تهديد مرمى الحارس نيوير حيث تمركزوا في مناطقهم الدفاعية ولم يتجرأوا على الخروج للحدّ من خطورة الخصم ، وبعدها بدأ المدرب انشيلوتي في اجراء التبديلات حيث ادخل كل من ريبيري وبيرنات لتنشيط الجبهة اليسرى ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة فشل لاعبو البايرن في ايجاد الحلول اللازمة لفك شيفرة دفاع فرايبورغ حيث عانى ابناء المدرب انشيلوتي بشكل كبير هجومياً قبل ان تمكن ليفاندوفسكي وبمجهود فردي ودهاء كبير امام المرمى من خطف هدف الفوز في الدقيقة 91 بعد تمريرة رائعة من ريبيري لتنتهي المباراة بفوز البايرن بواقع 2-1 .