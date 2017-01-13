عبد الهادي يهدي التضامن ثلاث نقاط ثمينة على حساب النبي الشيت

ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب لبطولة الدوري اللبناني لكرة القدم إستطاع فريق التضامن صور من الفوز على حساب النبي الشيت بنتيجة هدفٍ مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب صور البلدي.

وتمكّن المهاجم الفلسطيني وسيم عبد الهادي من تسجيل هدف الفوز الوحيد لسفير الجنوب في الدقيقة 388 من عمر المباراة ليحقق التضامن فوزاً مهماً في المباراة الأولى للمدرب جمال طه تحت قيادة الجهاز الفني للفريق الجنوبي.

التضامن رفع رصيده الى النقطة رقم 16 مع النجمة والراسينغ مؤقتاً والنبي شيت تجمد رصيده على عند النقطة رقم 17