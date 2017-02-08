عبد الفتاح الجريني يوضح موقفه من سعد لمجرد (فيديو)

نفى النجم المغربي عبد الفتاح الجريني أن يكون قد وجه أي شماتة لابن بلده النجم المغربي سعد لمجرد الذي يحاكم حاليا في فرنسا بتهمة باغتصاب فتاة.

وخلال برنامج “تع اشرب شاي” الذي تقدمه الفنانة غادة عادل سألته عن التدوينة التي كتبها على “فايسبوك”، والتي فسرها البعض بأنها شماتة في ابن بلده لمجرد حول الأزمة التي يمر بها حالياً.

لكن نفى الجريني شماتته في لمجرد، وقام بتوضيح الموقف، حيث قال “لا يوجد أي مشاكل بيني وبين أي شخص، وهناك شركة هي المسؤولة على صفحتي على الفايسبوك، وفي المعتاد يتم كتابة مقولة كل يوم جمعة، وعند كتابة هذه المقولة فهمها البعض بطريقة خاطئة، وأنها شماته في سعد لمجرد، ولهذا قامت الشركة بحذف هذه المقولة، ونشروا اعتذاراً أوضحوا فيه أن هذه المقولة ليس لها أي علاقة بلمجرد”.

وأكد الجريني أنه لا يشمت في لمجرد قائلاً “لا يجوز أن يكون ابن بلدي في موقف لا يحسد عليه ووقت يجب أن نكون كلنا حوله، وأنا لا أفعل هذا مع الغريب وبالتالي لن أفعلها مع ابن بلدي”.