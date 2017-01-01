عباس ينعي المطران كبوجي: مناضل كبير

نعى رئيس فلسطين محمود عباس، مطران كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في مدينة القدس، هيلاريون كبوجي، الذي وافته المنية اليوم الأحد، في منفاه في العاصمة الإيطالية روما، عن عمر يناهز 94 عاما.

ووصف عباس المطران الراحل الذي عرف بمواقفه الوطنية، وبدفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني، ب”المناضل الكبير”.

كذلك نعى المطران الراحل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وطاقم السفارة.