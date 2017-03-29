عباس: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المشارك في القمة العربية السنوية المنعقدة في السويمة على شاطئ البحر الميت في الاردن: “إن تطبيق رؤية حل الدولتين على أساس حدود 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام”، مشددا على “أهمية الحصول على الدعم العربي”.
غوتيريس
ورأى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي يحضر القمة في كلمته ان “الخلافات في العالم العربي فتحت الباب للتدخلات الخارجية والتلاعب واثارة عدم الاستقرار والنزاع الطائفي والارهاب”.
اضاف: “في هذا الوقت الانتقالي واعمال العنف، الوحدة ضرورية جدا”.
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