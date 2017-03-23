عاصي الحلاني ينفي شائعة منعه من الغناء في جدة وهذا ما قاله

نفى الفنان عاصي الحلاني شائعات انتشرت عبر بعض المواقع السعودية مفادها ان الحلاني منع من الغناء في فرع مطعمه الجديد “عاصي” في جدة.
من جهته، رد الحلاني على كل الشائعات التي انطلقت وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “لتوضيح مافي حفل غنائي ولا في موسيقى حتى بمطعم عاصي في جده فقط مطعم شرقي يمتلكه مستثمر سعودي على طريقة الفرنشايز عاصي مدعو فقط على الأفتتاح”.
وجاء توضيح الحلاني لينهي الشائعات التي انتشرت بشكل كبير، وتفاعل مع التوضيح جمهور الحلاني الكبير الذين اعادوا نشر التغريدة.
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