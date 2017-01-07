عاصفة ثلجية تشل الحركة في اسطنبول

أصابت عاصفة ثلجية اسطنبول بالشلل اليوم، وتسببت بإلغاء مئات الرحلات ووقف الملاحة في مضيق البوسفور.

وما بين مساء امس وصباح اليوم، غطت ثلوج ناهزت سماكتها 40 سنتيمترا اسطنبول، وأحدثت عرقلة كبيرة في حركة السير على الطرق، فيما ينوي عدد كبير من السكان مغادرة المدينة في نهاية الاسبوع.

وافادت توقعات الارصاد الجوية عن تساقط الثلوح طوال النهار، إلا انه من المتوقع تراجع حدة العاصفة في المساء، لكن درجات الحرارة ستبقى تحت الصفر في الأيام المقبلة.