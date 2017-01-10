عادات يومية تزيد الوزن.. احذروا منها!

من المعروف أن المأكولات الدسمة والحلويات تتسبب في زيادة وزن الاشخاص بشكل كبير، إلّا أنّ نمط الحياة اليومي المعتمد يؤثّر أيضاً وبشكلٍ أساسي على وزنك.
ونشر موقع terrafemina الفرنسي بعص العادات والمؤشّرات اليوميّة والبسيطة التي تسبّب زيادة الوزن، من دون إدراك الفرد، إليكم بعض هذه الامور:
– النظام الغذائي المليء بالموالح.
– الإمساك العابر.
– شرب كمية قليلة من المياه
– تناول الكحول باستمرار
– قلّة النوم.
– القلق والمزاج المتعكّر.
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