عائلة علي أحمد: للتعاطي قانونيا في حادثة بلدية كفررمان

عقدت عائلة علي احمد لقاء موسعا في بلدة كفررمان في حضور رئيس البلدية المحامي ياسر علي احمد، للتداول في الحادث الذي حصل منذ أيام أمام مبنى البلدية وتم فيه التعرض على شخص رئيس البلدية.

واعلنوافي بيان “تضامنهم مع رئيس البلدية واستنكارهم وشجبهم لسلوك البعض المرفوض تجاه البلدية ورئيسها، وضرورة التعاطي القانوني تجاه أي قضية نواجهها على مستوى البلدة”.

كما دعوا القوى الأمنية للقيام بواجبها تجاه الذي حصل.