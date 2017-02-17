ظريف يلتقي موغريني على هامش مؤتمر ميونخ الأمني

يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني على هامش مؤتمر ميونخ الأمني.

يذكر أن مؤتمر ميونيخ الذي يتناول قضايا الأمن الدولي عقد للمرة الأولى العام 1962، كاجتماع لممثلي وزارات الدفاع للبلدان الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”. وظل المؤتمر يحتفظ بطابعه العسكري البحت حتى العام 1993، ليتحول بعد ذلك إلى منتدى دولي يجمع الساسة والدبلوماسيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية والباحثين من أكثر من 40 بلدا في العالم.