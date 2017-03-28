ظريف: طهران ستسمح لموسكو باستخدام قواعدها العسكرية

ءأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء، أن “روسيا يمكن أن تستخدم قواعد عسكرية إيرانية لمكافحة الإرهاب في سوريا، على أن تكون كل حالة على حدة”.

وأضاف أنه سيجري تناول قضايا إقليمية تتضمن سوريا خلال اجتماع يعقد اليوم في الكرملين، بحسب وكالة “رويترز”.