طور سركيسيان دعا عون والحريري الى المحافظة على مواقفهما التوافقية

استبعد النائب سيرج طورسركيسيان في حديث اذاعي، “أي انتكاسة سياسية في ظل الأجواء الديموقراطية السائدة”، داعيا الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الى “استكمال رؤيتهما المشتركة والمحافظة على مواقفهما التوافقية”.
وإذ شدد طورسركيسيان “على أن الموازنة هي من أهم الملفات المطروحة في ظل الركود الاقتصادي”، حذر “من زيادة الضرائب وتعزيز الايرادات على حساب اللبنانيين”.
وقال: “سنكون ضد اي زيادة على الضرائب قبل وضع اليد على ملف الفساد، ولن نسمح بتمرير ضرائب عبر جيب المواطن”، مطالبا “بضرورة تنظيم المداخيل وتنظيم العائدات ووضع حد للهدر”.
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