طهران: قرار الحظر الأميركي “هدية للمتطرفين”

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، أن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، منع دخول مواطني سبع دول من بينها إيران، إلى الولايات المتحدة “هدية كبيرة إلى المتطرفين”.

وكتب ظريف في تغريدة على موقع تويتر أن مرسوم الرئيس الأميركي “سيعتبر في التاريخ هدية كبيرة إلى المتطرفين وحماتهم”، وفق قوله.

يأتي تعليق ظريف غداة توقيع الرئيس، دونالد ترمب، مرسوماً يمنع مواطني سبع دول مسلمة (العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) من دخول الولايات المتحدة. وبرر ترمب هذا الإجراء بالرغبة في مكافحة “الإرهابيين”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت السبت أن طهران قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد قرار الرئيس الأميركي.

وكتب ظريف في تغريدة ثانية أن “هذا التمييز الجماعي يساعد الإرهابيين على التجنيد عبر تعميق الشرخ الذي أحدثه المنظرون المتطرفون” بينما “تحتاج الأسرة الدولية لحوار وتعاون للتصدي لجذور العنف والتطرف”، كما قال.

يقيم في الولايات المتحدة حوالي مليون إيراني، ويتوجه إليها كل سنة عشرات الآلاف من الإيرانيين خصوصاً للقاء عائلاتهم.