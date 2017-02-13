طلال المرعبي: لقانون انتخابي عصري يفعل الحياة السياسية

اعتبر رئيس “تيار القرار اللبناني” الوزير والنائب السابق طلال المرعبي خلال اجتماع مع هيئات سياسية وحزبية ودينية واجتماعية في دارته في بلدة عيون الغزلان عكار، ان “الحراك والنقاش السياسي تجاه قانون الانتخابات يجب ان يصل الى خواتيم سعيدة”، وقال: “يجب أن نصل الى قانون انتخابي عصري متطور يفعل الحياة السياسية ويوصل الى الندوة النيابية وجوه لديها القدرة والرغبة بالعمل وترضي طموحات الشباب والاجيال”.

أضاف: “المواطن اليوم يتطلع الى تغيير في الذهنية السياسية والخروج من ذهنية التبعية. وان العودة الى السجال السياسي أمر غير مستحب وغير مجد، لذا نطالب بالعمل على الاستمرار بالاستقرار السياسي وترك النقاشات في مكانها الدستوري”.

واستذكر المرعبي الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بذكرى 14 شباط، وقال: “لبنان لن ينسى هذا الرجل الوطني الكبير الذي قدم الكثير من اجل لبنان وشعبه واستثمر كل علاقاته من اجل وطنه. وكل الامال اليوم معقودة على من يكمل خط، ولده دولة الرئيس سعد الحريري الذي نتمنى له التوفيق وصواب الخطوات من اجل لبنان والحفاظ على الثوابت الوطنية التي ادت الى استشهاد والده”.