طفل يقود الشرطة لوالده.. السبب؟

اتصل طفل في الثانية عشرة بأفراد من عائلته، بعدما قلق من قيادة والده للسيارة وهو في حال سكر، فأبلغ هؤلاء الشرطة بدورهم في غرب فرنسا.

فبعد ظهر الاثنين كان رجل خمسيني في سيارة مع نجله على طريق سريع جنوب بوردو (غرب فرنسا) عندما اتصل الطفل بأحد أفراد العائلة، “لأنه لم يكن مطمئناً” إلى طريقة قيادة والده للسيارة. فقام قريبه بدوره بإبلاغ القوى الأمنية على ما أوضحت الشرطة.

وتمكنت دورية سيارة من اللحاق بالسيارة التي كانت متوقفة في استراحة. وفي داخل السيارة التي كانت تفوح فيها “رائحة كحول قوية” عثر على الرجل نائماً على المقود و”عاجزاً عن الرد على الأسئلة” عندما أيقظه عناصر الشرطة “بعد محاولات عدة”.

وأوضح الطفل للشرطة أن والده تناول الكحول قبل الصعود إلى السيارة، وقد وافق على التوقف بعدما ألح عليه كثيراً وغط في النوم بعد ذلك.

وبينت الفحوص أن مستوى الكحول في دم الرجل بلغ 2,76 غرام في اللتر. وقد أوقف على ذمة التحقيق بتهمة قيادة سيارة تحت تأثير الكحول وتعريض حياة آخرين للخطر.

المصدر: العربية