طفل يرجىء زفاف ماريو سواريز وصديقته للمرة الثانية

تناقلت وسائل الاعلام العالمية خبر ارجاء حفل زفاف اللاعب ماريو سواريز وصديقته مالينا كوستا. ووضع العديد من الناس هذا الموضوع في خانة توتر العلاقة بين لاعب فريق فالنسيا الاسباني وصديقته، بعد ان ارجىء الزفاف سابقاً.

لكن الواقع اظهر ان العلاقة بينهما اقوى من قبل، وان السبب الذي كان وراء التأجيل للمرة الثانية، هو نفسه الذي تسبب بعدم حصول الزفاف المرة الاولى.

فقد تبين ان مالينا حامل بطفلهما الثاني، وكما حصل في المرة الاولى حين كان تقرر اقامة حفل زواج للثنائي وتبين ان مالينا حامل بطفلهما الاول، ارجىء الزفاف ريثما تنهي العارضة الفاتنة فترة حملها وتنجب الطفل الثاني.