طفلة سورية تروي قصتها خارج الحصار

نجحت الطفلة السورية بانا العابد البالغة من العمر سبع سنوات، من وصف حياتها الجديدة خارج الحصار في سلسلة من التغريدات المؤثرة.

نشرت “هافينغتون بوست” البريطانية تغريدات الطفلة قائلة: “لا مزيد من القصف، عشت عشرين يوماً آمنة بعد أن ظننت أن العالم بأكمله كحلب وأن القصف شيء عادي”.

وكانت تغريدات ومقاطع فيديو بانا قد أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حصار حلب، وعبر الكثيرون عن خوفهم بشأن سلامتها أثناء غارات القصف.

يذكر أن بانا العابد ووالدتها فاطمة، تركا العالم في حالة من الذعر، بعد ما وصفته من تفاصيل الموت والدمار التي اجتاحت حلب.