طرق قرى راشيا والبقاع الغربي مقطوعة بالثلوج وارتفاع في منسوب بحيرة القرعون

أفادj “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الثلوج غطت قرى وبلدات راشيا والبقاع الغربي حيث تكثفت المتساقطات ظهر اليوم، لتعزل بلدات دير العشاير – ينطا- حلوى، كفرقوق، عين عرب ، وعيحا وعين عطا، وقطعت طريق راشيا – شبعا وكفريا الباروك، في حين يصعب سلوك الطرق الرئيسية بين قب الياس ومشغرة، كذلك طريق جب جنين، القرعون، سحمر وطريق المصنع – راشيا.

وبدأت الجرافات المتعاقدة مع وزارة الاشغال بالتعاون مع البلديات، العمل على فتح الطرق اضافة لجهوزية عالية للجيش وقوى الامنية للتدخل في حال الطوارىء .

وذكرت مصلحة الليطاني ان منسوب بحيرة القرعون يرتفع بشكل ملحوظ قياسا للعام الفائت بفعل المتساقطات وذوبان الثلوج”.

المصري

وتابع قائمقام راشيا نبيل المصري منذ الصباح احوال القرى واطلع من القوى الامنية على احوال الطرق، واجرى اتصالات مع البلديات والجيش لتدارك اي مخاطر ناتجة عن انقطاع الطرق.