طبيب ديبورتيفو:غابي وفيرساليكو انقذا توريس قبل الوصول الى المستشفى

اكد كارلوس لارينو طبيب فريق ديبورتيفو لاكورنا الإسباني ان ما قام به ثنائي اتلتيكو مدريد غابي وفيرساليكو تجاه فيرناندو توريس حين حاولا منعه من نزول لسانه الى حلقه ومساعدته لاستعادة وعيه جراء الاصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة 25 من الليغا.

وفي تصريح صحفي قال :” ما قام به غابي وفيرساليكو كان مثالي، وساهم في إستعادة توريس لوعيه قبل الوصول إلى المستشفى“.