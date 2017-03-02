طارق لطفي يثير الجدل برأيه عن الحجاب (فيديو)

اعتبر الفنان المصري طارق لطفي أن ارتداء الحجاب أمر شخصي، على كل امرأة ان تختار ذلك بحسب رغبتها.

وقال خلال استضافته ببرنامج “فحص شامل”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب: “أنا متلخبط بسبب اختلاف الأراء، ومقدرش أفتي في حوار الحجاب، وهل كان موجود أو مش موجود، وغطاء الرأس كان للرجال والسيدات على مر العصور”.

وأضاف: “مراتي جت قالتلي عاوزة اتحجب قلتلها اتفضلي لو مقتنعة، وقالت لي هقلع الحجاب قلتلها اتفضلي أنا مالي، دي علاقة بينها وبين ربنا”.

وأشار إلى أن هناك سيدات محجبات بالمجتمع رغما عن أنفسهم وبضغط اجتماعي، يا أخي سيبها، دي حاجة بينها وبين ربنا ملكش دخل فيها”.