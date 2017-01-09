طائرة: انتصارات للصرفند وتنورين وشكا.

تتابعت بطولة لبنان للدرجة الاولى بالكرة الطائرة، ففي قاعة الرئيس نبيه بري في الصرفند، خسر الطلائع دلهون امام مضيفه الرسالة الصرفند 1-3 كالآتي: (22-25 و17-25 و25-19 و14-25).

وكان لاعب الرسالة ادونيس هيريرا افضل مسجل برصيد 21 نقطة امام لاعب دلهون ليوناردو باتيستا 20 نقطة وجوناثان كيرادا (الرسالة) 19 نقطة.

وفي قاعة كارلوس سليم لمجمع الرئيس ميشال سليمان، فاز تنورين على مضيفه الشبيبة بلاط 3-0 كالآتي: (25-19 و25-18 و25-16).

وكان لاعب تنورين ديني هرنانديز افضل مسجل لفريقه برصيد 22 نقطة، امام ويدسون فيريرا (تنورين) ولوكاس دا سيلفا (بلاط) 23 نقطة.

اما في قاعة الرئيس ميشال سليمان في عمشيت، ففاز سبيد بول شكا على مضيفه الرياضي حالات 3-0 كالآتي: (25-14 و25-14 و25-15)، بقيادة الدوليين مصطفى جراد والياس وهبة وراقبها غسان ابي انطون.

وكان لاعب سبيد بول الكاميروني دافيد فويغوو افضل مسجل برصيد 14 نقطة، امام الصربي نيمانيا دوكيتش (حالات) 10 نقاط، والبرازيلي اشلي نمر (سبيد بول) والكيني فيليب مايو (حالات) 9 نقاط.