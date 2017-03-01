ضغط روسي على الأسد لبحث الانتقال السياسي.. وجولة محادثات في 14 آذار

أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف4 ، نصر الحريري في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف الأربعاء، أن المعارضة لم تجر الأربعاء أي مفاوضات مباشرة مع النظام السوري.

وأضاف “سمعنا من السيد ستيفان أن هناك وبسبب الضغط الروسي- وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية – قبول تناول القضايا المطروحة في القرار 2254 وطبعا يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار.”

وأضاف أن وفد النظام يحاول إعطاء الأولوية لنقاط أخرى لتفادي التعامل مع القضايا السياسية بشكل مباشر، وإن النظام يلجأ للعنف على الأرض لإفساد المحادثات.

جولة تالية في 14 آذار

وتقرر عقد الجولة التالية من المحادثات في 14 مارس/آذار في قازاخستان بمشاركة المعارضة المسلحة وروسيا وإيران وتركيا.

وتقول روسيا إنها تعتقد أن المحادثات السابقة التي عقدت في آستانة عاصمة قازاخستان ساعدت في إطلاق مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

لكن وقف إطلاق النار انتهك مرارا في حين أن الحرب ضد الجماعات المتشددة – مثل تنظيم الدولة الإسلامية- والتي لم يشملها وقف إطلاق النار لا تزال محتدمة.