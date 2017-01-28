ضعي قطع البصل الى جانب سريرك.. والنتيجة ستصدمك!!

يعاني معظم الأشخاص من نزلات البرد والانفلونزا، في فصل الشتاء، نظراً لانتقال الفيروسات.

في هذا السياق، كشف موقع Evo News عن طريقة سهلة لطرد الإنفلونزا بشكلٍ سريع، ومن دون أي مضادات كيميائية.

ويكتمل سرّ العلاج باستخدام البصل، المعروف بفوائده الصحية وقدرته على التخلّص من العديد من الأمراض، رغم رائحته الكريهة.

كلّ ما عليك فعله، هو تقطيع البصل، وتوزيع القطع في أرجاء المنزل وفي جميع الغرف، وخصوصاً غرف النوم، وتحديداً الى جانب السرير.

وتعمل هذه القطع الموزّعة على امتصاص الجراثيم المنتشرة في الجو، وبالتالي منعها من دخول جسم الأفراد.

يُذكر أنّ البصل كان يستخدم قديماً في الطب الصيني، كما صنّفته منظمة الصحّة العالمية من أهمّ العلاجات الطبيعية للالتهابات الهوائية والتنفسية والسعال.