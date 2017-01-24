ضربة موجعة لريال مدريد قبل اياب كأس الملك

تجددت الاصابة للاعب الريال الكولومبي جايمس روردريغيز ليخلط كافة الخطط التي وضعها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وبحسب صحيفة أس الإسبانية فان جايمس غاب عن تدريبات الريال الختامية لمواجهة سيلتا فيغو في بطولة الكأس ،بسبب معاودة الإصابة له مرة وهو ليس جاهزا وغاب عن الفريق لمدة اسبوعين.

وتفيد التقارير ان الكولومبي قد يغيب عن الفريق لمدة 3 اسابيع مقبلة.