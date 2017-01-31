ضربة قاسية لمنتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو

أثبتت الفحوصات التي خضع لها مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر اليوم الثلاثاء إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة بحسب ما أعلنت تقارير صحفية مصرية.

مروان كان قد تعرض للإصابة خلال فوز مصر على المغرب بهدف نظيف في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد الماضي.

وخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي على الركبة المصابة اليوم، والتي أثبتت وجود إصابة بالأربطة المتقاطعة للركبة.