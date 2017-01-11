ضربات الترجيح تبتسم لموناكو امام سوشو وخروج نانت‎

ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من منافسات كأس الرابطة الفرنسية ، تمكن نادي موناكو من حسم تاهله الى الدور نصف النهائي وذلك بعد ان نجح في تحقيق الفوز على سوشو وبضربات الترجيح وذلك بعد ان انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 .

وفي الشوط الاول حاول لاعبو موناكو خطف هدف مبكر حيث لاحت لابناء المدرب جارديم فرص كثيرة ولكن الحظ عاندهم في ادراك مسعاهم حيث نجح دفاع سوشو من ايقاف خطورة فريق الامارة وبعكس مجريات اللعب تمكن اندرياتسيما من منح سوشو هدف التقدم في الدقيقة 16 بعد تمريرة حاسمة من كارانوفيتش وبعدها رمى ابناء المدرب جارديم بكل ثقلهم من اجل ادراك هدف التعادل ولكن التكتل الدفاعي الكبير للاعبي سوشو صعّب من مهمة لاعبي موناكو لينتهي هذا الشوط بتقدم سوشو بواقع 1-0 .

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو موناكو ضغطهم المستمر على مرمى سوشو ولكن محاولاتهم غابت عنها اللمسة الاخيرة وسط تكتل جميع لاعبي سوشو في مناطقهم الدفاعية وبدوره اعتمد اصحاب الارض على الهجمات المرتدة من اجل ضرب لاعبي الامارة في الخلف من جراء الضغط الكبير الذي فرضه لاعبو المدرب جارديم والذي ادخل فالكاو من اجل خطف هدف التعادل وتجنب الخروج المبكر من البطولة ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو الامارة ضغطهم المستمر على مرمى سوشو وتمكن جواو موتينيو من خطف هدف التعادل في الدقيقة 83 لشتعل المباراة في دقائقها الاخيرة وليحتكم الفريقين الى ضربات الترجيح والتي ابتسمت لصالح موناكو وبواقع 4-3 .

وفي مباراة اخرى ، نجح نادي نانسي لورين من تحقيق مفاجاة مدوية وذلك بعد ان اخرج الفريق الكناري نادي نانت متفوقاً عليه على ارضية ملعبه وبواقع 2-0 وسجل لاعبو نانسي هدفين في الشوط الاول عبر موريس جونيور دالي في الدقيقة 31 وعبر جوفري كوفان في الدقيقة 45 وبهذا الفوز عبر نانسي الى الدور نصف النهائي .