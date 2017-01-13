ضبط كميات كبيرة من آلات ومواد أولية لتصنيع المخدرات وتعرض القوة المداهمة لاطلاق نار من مجهولين لاذوا بالفرار

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات اعامة

البلاغ التالي :

توافرت معلومات الى مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، عن وجود مستودع لحفظ آلات ومواد أولية وسلائف لتصنيع حبوب الكبتاغون في محلة الكيال – بعلبك.

الساعة 8.00 من صباح اليوم 13/01/2017 قامت قوة من المكتب المذكور، بمداهمة المستودع وتعرضت لاطلاق نار كثيف من أسلحة حربية خفيفة وأخرى متوسطة وقذائف صاروخية فجرى التعامل معها بالمثل ثم لاذو الفاعلون بالفرار، وتم احكام الطوق على محيط المستودع بمؤازرة دوريات من الشرطة القضائية والدرك الاقليمي وشعبة المعلومات وقوة من الجيش اللبناني والدخول إليه، حيث ضبط بداخله حوالي 400 ألف حبة كبتاغون وحمولة 4 شاحنات من مواد أولية وسلائف ورؤوس معدنية وقطع غيار مختلفة عائدة لأكثر من معمل ، تستعمل في طبخ وتصنيع الحبوب المخدرة.

وتوقيف كل من:

_ ف . ش . 0 مواليد عام 1966، لبناني)

_ ع . ص . 0 مواليد عام 1968، فلسطيني)

التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص.