ضبط الملاكم الروسي بوفيتكن بالمنشطات

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الملاكم الروسي ألكسندر بوفيتكن سقط في اختبار العينة الثانية (B) للكشف عن المنشطات، دفع مجلس الملاكمة العالمي نزالا لالغاء النزال بين بوفيتكن ووالملاكم الكندي ستيفرن بيرمين كان مقررا في السادس من كانون الاول الماضي.

وقال رئيس الاتحاد الروسي للملاكمة أندريه ريبينسكي لوكالة تاس:”المادة المحظورة وجدت لدى بوفيتكن بالحد الأدنى، نتائج التحاليل التي تلقيناها من مختبرات مدينة لوزان، سلبية

أضاف:”العينات التي أخذت من الملاكم في الـ13 والـ15 من كانون الأول كانت نظيفة، هذه المادة يتخلص منها الجسم البشري بعد أكثر من عام، ويمكن أن يكون بافيتكن قد تناولها من دون قصد مع الطعام، أو في الأغذية الرياضية”.