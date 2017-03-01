صيدا و”عين الحلوة”: طفح الكيل

«50 عنصراً بالحد الأقصى يُخلّون بأمن المخيم» وفق ما يؤكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.. خمسون يهددون أمن وسلامة مئة ألف من سكان عين الحلوة ومثلهم في الجوار، واقع سريالي مأسوي يخيّم على المخيم الذي عانى الأمرين نزفاً ونزوحاً خلال الساعات والاشتباكات الأخيرة حتى تمكنت المساعي الوطنية والفلسطينية الحريصة على حقن الدماء الفلسطينية من التوصل إلى وقف لإطلاق النار لتسود بعده أجواء حبس أنفاس وترقب على وقع الأمل بعودة الاستقرار إلى المخيم وتفكيك صواعق الانفجار الأمني الذي يتربّص بأبنائه. ولأنّ صيدا بوابة المقاومة وعاصمة الجنوب هي كذلك عاصمة الشتات واللجوء الفلسطيني وحاضنته منذ النكبة، تداعى أهلها وفاعلياتها لموقف تضامني صارخ أمس مع عين الحلوة سيجد اليوم ترجماته العملية إضراباً وإقفالاً تاماً للمدينة تأكيداً على أنّ الكيل طفح وتوكيداً على التضامن الصيداوي التام قلباً وقالباً مع المخيم باعتبار أمنه من أمن صيدا واستقراره جزءاً لا يتجزأ من استقرارها.

وفي رسالته عن يوميات «اليوم الصعب والثقيل» الذي مرت به صيدا وعين الحلوة أمس، نقل مراسل «المستقبل» الزميل رأفت نعيم أنه تم التوصل مساءً إلى وقف دائم لإطلاق النار في المخيم، مشيراً إلى ترقب الخطوات العملية لترجمة نتائج اجتماع الأمس بين الفصائل والقوى الفلسطينية في سفارة فلسطين. وكانت الاشتباكات تجددت نهاراً في المخيم بين «حركة فتح» ومجموعات «إسلامية» متشددة أسفرت عن سقوط قتيل وستة جرحى بينهم طفل، وألحقت أضراراً جسيمة في البيوت والممتلكات. في حين شهدت صيدا حركة نزوح كثيفة باتجاهها كما خرج عدد كبير من العائلات من بيوتهم في منطقتي تعمير عين الحلوة والفيلات احتماءً من رصاص القنص الذي بلغ أحياء داخل مدينة صيدا وشلّ الحركة على طول الطرقات الرئيسية المواجهة للمخيم ولا سيما طريق الحسبة، وطاول بعضه الطريق البحرية، كما تسبب القنص في إغلاق المدارس الرسمية والخاصة القريبة والمواجهة للمخيم، كما توقف العمل في الدوائر الحكومية في سراي صيدا المواجهة أيضاً لمسرح الاشتباكات. فيما اتخذ الجيش اللبناني تدابير احترازية عند مداخل المخيم مستقدماً تعزيزات إلى المنطقة ومحيطها تحسباً لأي تطورات أمنية.

وإثر انتهاء اجتماع السفارة الفلسطينية، برز إعلان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد قبيل مغادرته بيروت أنّ «الجميع وقّع على أنه من غير المسموح بأن يكون مخيم عين الحلوة ملاذاً وملجأً للفارين من وجه العدالة في لبنان، وكل من يُلقى القبض عليه سنسلمه للدولة اللبنانية»، مؤكداً اتخاذ قرار بتشكيل «قوة مشتركة جديدة مطلقة الصلاحيات هذه المرة ستتصدى للخارجين عن القانون».

في وقت كانت فاعليات صيدا والجوار ومجتمعها المدني والأهلي تتداعى إلى اجتماع تشاوري طارئ في بلدية المدينة صدر في نهايته بيان عن المجتمعين أعربوا فيه عن «رفض الاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني ومناشدة الأخوة الفلسطينيين وقف هذا النزف الدموي المستمر والمتكرر، والدعوة إلى الإقفال التام لكافة مرافق المدينة ومؤسساتها الاقتصادية والتجارية والتربوية» اليوم وسط التأكيد على أنّ «صيدا ستبقى على ثوابتها وفيّة لفلسطين وداعمة لقضية وحقوق الشعب الفلسطيني».

كما ناشدت النائب بهية الحريري الجميع في المخيم إلى «تغليب العقل وإيجاد حلول عملية للوضع القائم لأن خروج الأمور عن السيطرة سيلقي بتداعياته الكارثية المباشرة على المخيم وصيدا وعلى كافة المستويات».

وليلاً لفتت تغريدة تضامنية مع مخيم «عين الحلوة» لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط قال فيها عبر صفحته على موقع «تويتر»: «لا تجعلوا من عين الحلوة موصل ثانية. إرحموا أطفال ونساء فلسطين من مغامرات الإنقلابيين».

وذكرت مصادر أمنية لـ“العرب” أن سبب التصعيد يعود إلى وجود نية لتصفية المتطرفين في المخيم، بعد تنصلهم من اتفاقات تقضي بتسليم عدد من المطلوبين إلى القوى الأمنية اللبنانية، وكذلك بعد انتشار معلومات تؤكد ارتباط هؤلاء بقيادات داعش في الرقة السورية.

وأضافت المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخلال زيارته الأخيرة إلى لبنان أعطى الضوء الأخضر لقيادات فتح بتعزيز التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية للشروع في ضرب القوى المتشددة داخل المخيم، والتي تهدد الأمن من ناحية، وتشكل تحديا لنفوذ فتح من ناحية أخرى.

وتؤكد بعض التحليلات أن التطورات اللبنانية الداخلية أدت إلى تغير في مواقف حزب الله من الأوضاع في المخيمات، فبعد أن كان يميل إلى دعم التيارات المتطرفة في وجه فتح، بات يميل حاليا إلى تبني مقاربة مختلفة تقوم على التعاون مع فتح لضبط الأوضاع في المخيمات خشية أن تنفجر في وجهه.

وتحاول القيادات الفلسطينية تدارك انحدار الأمور إلى ما لا تحمد عقباه عبر دعوة كل القيادات الفلسطينية إلى اجتماع عام موسع في السفارة الفلسطينية بمشاركة بعض التيارات الإسلامية.

وترجّح المصادر أن تطالب فتح التنظيمات المتشددة بفك ارتباطها بالتنظيمات المتطرفة في سوريا، أو سيتم اللجوء إلى الخيار العسكري بالتعاون مع الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

ويلفت المحللون إلى وجود مناخ عام داعم لخيار تصفية الجماعات المتطرفة في عين الحلوة، لأن ذلك يتلاءم مع خطاب العهد الجديد.

ومن هنا تؤكد التحليلات أن وجود طرف فلسطيني فاعل في المخيم من قبيل فتح يؤيد ويدعم مثل هذا الخيار قد يشكل دافعا قويا للشروع في تنفيذه.

وكان الجيش قد اتخذ مؤخرا، جملة من الإجراءات اللافتة منها قطع الطرق المؤدية إلى المخيم، واستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيطه.

“قوة تدخل” لوقف تدهور الوضع الأمني في “عين الحلوة”

وقالت مصادر فلسطينية رفيعة، لـ”الشرق الأوسط”، إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل قوة تضم ما بين 50 و75 عنصراً، تكون “قوة تدخل” ذات مهام تنفيذية، وتتخذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لأي اشتباك، وتوقف كل من يعبث بالأمن، على أن تكون مكلفة بالتنسيق على مدار الساعة مع السلطات اللبنانية.

وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة السابقة، منير المقدح، لـ”الشرق الأوسط”، إن القوة الجديدة ستكون مصغرة، بعكس تلك التي كان يقودها، وتضم 281 عنصراً، لافتاً إلى أنه لن يكون بعد اليوم وجود للجنة الأمنية التي كانت تعرقل عمل القوة السابقة.

وبدوره، أكد قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، أن حركة فتح أعطت أوامرها لقواتها المنتشرة في عين الحلوة للالتزام بقرار وقف إطلاق النار مهما كلف الأمر، لافتاً إلى تمسكهم بالتهدئة، وعودة السكان الذين نزحوا من المخيم جراء الاشتباكات الأخيرة.

واعتبر أبو عرب أن ما حصل أخيراً تم بـ”إيعازات خارجية للجماعات المتطرفة، وقد يكون يندرج بإطار تدمير المخيم، وتهجير أهله، وطمس قضية اللاجئين”، لافتاً إلى أن هذه الجماعات حولت بعض الشوارع وأنحاء المخيم لـ”مربعات أمنية” يمنع الدخول إليها، كأحياء الصفصاف وحطين والطيري وغيرها.

وأشار المتحدث باسم حركة حماس في لبنان، رأفت مرة، إلى عقد اجتماعين، يوم أول من أمس، لتحالف القوى الفلسطينية، والثاني في السفارة ضم جميع الفصائل بهدف تطويق أحداث العنف التي شهدها مخيم عين الحلوة، من خلال وقف إطلاق النار، وسحب المسلحين من الشوارع، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن مجموعة قيادية ستُشرف على تطبيق بنود الاتفاق، والشروع بتشكيل قوة أمنية جديدة تكون قادرة وفاعلة.