صورة كلمات خالد سليم لابنته تعرضه للنقد!

تعرض الفنان خالد سليم لانتقادات حادة من قبل بعض متابعيه، بسبب صورته مع ابنته خديجة على انستقرام، والتي تعمد فيها إلا يظهر وجهها لهم.

وكتب خالد سليم تعليقاً على صورته مع ابنته قائلاً: “في ايه في الدنيا احلى من كده الحمدلله و الشكر .. ربنا يخلي لي بناتي .. خديجة و كنزي .. و مراتي و حبيبتي خيرية .. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم”.

وعلى الرغم من التعليقات التي انهالت على صورة خالد سليم وابنته تدعوا لهما بالسعادة وأن يحفظها الله له، إلا أن البعض انتقد أسلوبه في دفع الحسد عن ابنته، مؤكدين له لو كان يخشى الحسد فعليه إلا ينشر صورتها من الأساس.

المصدر: ليالينا