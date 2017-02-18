صورة طريفة لعائلة بوغبا !

نشرت والدة لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الانكليزي اغلى لاعبي العالم الدولي الفرنسي بول بوغبا صورة تجمع بول مع شقيقه فاورينتين و شقيقه الثالث وكان ظاهراً روح الدعابة على الثلاثة حيث كانت ترتدي الام قميص مصنوع خصيصاً للاخوين بوغبا خلال مواجة فريقيهما في الدوري الاوروبي .

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