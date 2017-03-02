صوان اصدر 5 قرارات اتهامية في جرائم ارهابية بينها تفجير كسارة

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، اليوم، خمسة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية بينها حادثة التفجير في محلة كسارة.

– القرار الاول: في الحادثة المذكورة اتهم فيها 27 شخصا بينهم 24 موقوفا و3 فارين من وجه العدالة. ومن بين المتهمين السبعة والعشرين اربعة سوريين في جرم الانتماء الى تنظيم داعش والقيام بتفجير عبوة في محلة كسارة في آب 2016 وقتل امرأة ومحاولة قتل ومراقبة دوريات الجيش لتهريب المطلوبين وتأمين اموال لصالح التنظيم، سندا الى المواد 335 – 549 -549/201 733 عقوبات و316 مكرر والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 اسلحة. والمتهمون هم علي محمد غانم المفجر الرئيسي ووليد علي السيد ورفاقهم.

– القرار الثاني، اتهم فيه ثلاثة لبنانيين هم معتد صواف ورفاقه في جرم الانتقال من طرابلس الى سوريا والالتحاق في صفوف داعش والقتال معهم سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

– القرار الثالث، اتهم فيه اللبنانيين علاء احمد دريد في جرم الانتماء الى تنظيم داعش في عرسال والتدخل في جرم الارهاب لجهة تأمين مأوى دائم للارهابيين سندا الى المواد 335/219 عقوبات والمادتين 5 – 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 عقوبات.

– القرار الرابع، اتهم فيه لبنانيين في جرم الانتماء الى داعش بهدف القيام بأعمال ارهابية سندا الى المواد 335 – 335/217 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958.

– القرار الخامس، اتهم فيه اربعة عشر شخصا، سبعة لبنانيين وسبعة سوريين بينهم 5 نساء وثلاثة موقوفين في جرم الانتقال من طرابلس الى سوريا والالتحاق في صفوف داعش سندا الى المواد 335 عقوبات المادتين 5 -6 من قانون 11/1/1959 و72 اسلحة.

وأحال المتهمين مع الملفات امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.