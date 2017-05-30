صلاح متوجهاً الى توتي : شرف كبير ان العب الى جانبك في فريق واحد

ارسل مهاجم فريق روما الإيطالي النجم الدولي المصري محمد صلاح رسالة مليئة بالعواطف لقائد الجيالوروسي التاريخي فرانشيسكو توتي وذلك عقب قرار رحيله عن فريق العاصمة بشكل رسمي عقب تأهل روما رسمياً الى مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد الفوز بنتيجة 3-2 أمام جنوى في الجولة الاخيرة من الكالتشيو .

فقد وضع محمد صلاح العديد من الصورالتي تجمعه مع ملك روما توتي على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب رسالة مؤثرة جاء فيها:” سأخبر أحفادي بقصة الملك توتي، حقاً أنه لشرف لي اللعب جنباً إلى جنب معك في فريق واحد ، شكراً فرانشسكو”.